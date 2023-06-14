الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تجعل الجميع يحترمونك؟

علاقات
علاقات

تقام العلاقات بين الناس على الاحترام المتبادل أيا كان شكل العلاقة، سواء علاقات إنسانية أو علاقات اجتماعية أو علاقات عاطفية، فبناء الاحترام من الآخرين هو عملية متعددة الأوجه تتضمن سلوكك وموقفك وكيفية معاملتك للآخرين.

وبحسب تقرير نشره موقع Hindustan times فيجب على كل إنسان تذكر أن كسب الاحترام يتطلب وقتًا واتساقًا وجهدًا حقيقيًا، ومن المهم معاملة الآخرين باحترام وكرامة، بغض النظر عما إذا كانوا يتبادلون ذلك وبغض النظر أيضًا عن دينهم و معتقداتهم ومناصبهم التي يشغلونها فالتفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أيضًا تجعل هناك عداوة بين الناس وتجعلهم يفقدون احترامهم لبعضهم البعض.

وهناك خطوات يجب اتباعها لفرض الشخص احترامه وتقديره على الآخرين.

كن صادقًا: 
يجب أن تكن صادقًا مع قيمك ومبادئك، كن صادقًا وتجنب التظاهر بأنك لست شخصًا آخر، يحترم الناس أولئك الذين يتسمون بالأصالة والصدق.

أظهر الاحترام للآخرين: 
يجب أن تعامل الجميع باحترام، بغض النظر عن مناصبهم أو خلفيتهم الدينية أو الفكرية، أظهر التعاطف مع الآخرين واستمع بنشاط  لمشاكلهم، وانتبه لمشاعر الآخرين وآرائهم، في النهاية يجب أن تضع في اعتبارك أن تعامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها

كن واثقًا: 
ثق بنفسك وبقدراتك.، تساعدك الثقة في اتخاذ القرارات والدفاع عن نفسك والتعبير عن أفكارك، ومع ذلك من المهم تحقيق التوازن وتجنب الظهور بمظهر المتغطرس.

كن موثوقًا وجديرًا بالثقة: 
احفظ وعودك وواصل تحقيق التزاماتك تجاه الآخرين، يحترم الناس أولئك الذين يمكن الاعتماد عليهم، حافظ على السرية عند الضرورة وتجنب نشر النميمة أو خيانة الثقة.

إظهار الكفاءة: 
يجب عليك السعي لتحقيق التميز في مجالك وتحسين معرفتك ومهاراتك باستمرار، فعندما يرى الناس أنك تتمتع بالكفاءة والمعرفة والثقافة الكبيرة، فمن المرجح أن يحترموا خبرتك ويقدروا مساهمتك.

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