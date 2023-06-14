مستشارة أوباما السابقة: قذائف اليورانيوم لها آثارها البيئية بأوكرانيا

قالت لوري واتكينز، مستشارة بارك أوباما السابقة إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي مدت أوكرانيا بقذائف اليوارنيوم المنضب، فقد سبقتها المملكة المتحدة بمدها بدبابات تحمل نفس القذائف.

أضافت واتكينز، خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه يجب أن تمد أمريكا أوكرانيا بهذه الأسلحة، وأن يتم دعمها بمثل هذه القذائف لزيادة قدراتها للتصدي على الضربات الروسية.

أشارت إلى أن غدًا وزراء الدفاع بالناتو سيجتمعون مع 25 من أكبر مصنعي الأسلحة وسيناقشون نوعية هذه الأسلحة وسيرون إذا كانت مفيدة للنظام الأوكراني أم لا.

الجانب الأوكراني انتقل من الدفاع للهجوم

وتابعت مستشارة أوباما السابقة أن الجانب الأوكراني حاليًا انتقل من الدفاع للهجوم هذه الأسلحة طلبها الجانب الأوكراني وهي فعالة في اختراق الدروع الموجودة في الدبابات الروسية، كما أن لها تأثيرًا كبيرًا على أرض المعركة وهذا ما يطلبه الأوكرانيون بشدة.

أشار إلى أنه قد يكون هناك تأثير على البيئة جراء هذه الأسلحة، وقد تتسبب في الإصابة بالسرطان، ويجب أن تؤخذ تأثيراتها على محمل الجد، لأن هذه ضريبة الحرب.