الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطيران الروسى يوجه ضربة للعاصمة كييف.. والسلطات الأوكرانية تدعو مواطنيها الاحتماء بالملاجئ

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وجهت السلطات روسيا، ضربات جوية من طيرانها للعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أن صافرات الإنذار تدوي في كييف والسلطات تطالب المواطنين بالدخول للملاجئ.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك قتلى في الضربات الصاروخية الروسية.

تهديد بوتين باستخدام قذائف اليورانيوم

من ناحية أخرى، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستلجأ لاستخدام قذائف اليورانيوم المنضب ردًا على استخدام أوكرانيا لها.

ضربات جوية كييف الدخول للملاجئ السلطات قذائف اليورانيوم

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