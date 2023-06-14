قدرة المصريين فاقت توقعاتى.. أبرز تصريحات السيسى فى مؤتمر الإسكندرية

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من التصريحات تحدث خلالها عن الأزمة الاقتصادية وخطة الدولة المصرية؛ للسيطرة على الأسعار وسعر الصرف.

وقال السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في محافظة الإسكندرية، إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير: "أنا كإنسان منكم أمين معاكم وعليكم، واللي هيحاسبني ربنا.. حسابكم انتو سهل، لكن حساب رب البشر محدش يقدر عليه.. شايف ومُطّلع على كل حاجة".

في التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في الإسكندرية.

اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

وعلق الرئيس السيسي على حديث الدكتور محمد شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية بالنسبة الأزمة الاقتصادية قائلاً: "دايماً أسأل زمايلي في الحكومة على الوعاء الدولاري، وهل يحتاج تحفيزًا بزيادة سعر الصرف لملاحقة الأزمة".

أضاف أن الدولة ليس لديها اكتفاء ذاتي في كل شيء، لذلك تسعير المنتجات طبقاً لسعر الصرف يترتب عليه تضخم كبير جداً، موضحًا أن تسعير الخدمة لم يتم طبقاً لسعر الصرف المعلن لكن الخدمة تقدم بسعر مخفض، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين.

مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية

وأكد السيسي، أن "الدولة تسعى إلى تقليل الفجوة الدولاريّة، مشيرًا إلى أنه لا بدّ أن نواجه ده كلنا وأن نقلل فاتورة الاستيراد بالدولار ونزود صادراتنا بالعملة الصعبة ونقلل مستلزماتنا من الخارج".

وتابع الرئيس، "لازم نشتغل عشان نقلل الفجوة الدولاريّة، السنين اللي فاتت كنا بننزل نجيب من الأسواق عشان ندّيه للبنك المركزي ونزود حجم الدّين علينا وحليّناها".

وشدد: "الدولة مش بتاعة الحكومة ولا بتاعتى، الدولة دي بتاعتنا ولازم تنجح بينا كلنا ومش بعرف أضحك على حد ولا أعرف لا أكون أمين أو صادق، الدولة دي مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار".

ربنا نجّاكم يا مصريين بعد 25 يناير

وقال السيسي إنه بعد أحداث ثورة 25 يناير كانت الدولة تسير نحو الخراب والتدمير: "كان ممكن يبقى كثير من المصريين متفرقين في دول كثيرة، والفضل هنا لله وليس لأحد.. ربنا نجّاكم يا مصريين"، مضيفًا أن الشعب قام بانتخاب مجلس نواب، ثم انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير ليأتي حكم الإخوان، موضحًا: "الوضع كان خراب في خراب حقيقي".

وتابع: "احتياطي مصر المالي انتهى في عام ونصف العام فقط بعد ٢٥ يناير"، كما استطرد: "ماحدث بعد يناير من الجيش كان إنقاذًا وطنيًا، واللّي هيحاسبني عليه هو ربنا، ولو كنت خُفت كان زمان مصر في خراب ودمار".

لو سعر الصرف ضيع حياة المصريين مش هنقعد فى مكانا

وأكد الرئيس أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة تأثير سعر الصرف الدّولاري السلبي على حياة المواطنين، مواصلاً: "إحنا مرنين في سعر الصرف، وعندما يكون تأثير سعر الصرف ممكن يضيع حياة المصريين لا منقعدش في أماكنّا، حتى لو الكلام مع أي مصلحة".

وأضاف: "هصدق على كل التوصيات اللّي هيُتفق عليها في الحوار الوطني طالما كانت ضمن اختصاصاتي الدستورية".

محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف

وشدد السيسي على أن المبالغ المطلوبة لتطوير البنية التحتية بالمستشفيات وتطويرها، ليست موجودة، متابعًا: "لازم ننزل على أرض الواقع، والفساد اللى مالي القطاع الإداري في الدولة مش وليد اللحظة ولكن ده بقاله 30 سنة".

أضاف: "الكلام حاجة والتنفيذ حاجة تانية خالص، ده مش معناه إننا صح، ولكن دي خطوات بنمشيها، ولو مطولناش بالنا على بعض، أنت هتطالبني بمطالب أن مش هقدر ألبيهالك، وأنت بتفتكرني إني متقاعس".

وأردف: "أنت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة".

اوعوا تنسوا.. 80 مليار جنيه تكلفة ما بعد 25 يناير

قال السيسي، إن الدولة تكلفت بـ80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير بخلاف محاربة الإرهاب، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي انتهى في سنة ونصف والذي حققته الدولة على مدار 17 عامًا، مؤكدًا أن الإخوان قاموا بضرب الكنائس والجوامع ومحطات الكهرباء.

شدد الرئيس على أن ما تم هو إنقاذ للوطن: "لو كنت خفت كان زمانكم كلكم في خراب ودمار اوعوا تنسوا".

فكرة العاصمة الإدارية تحويل التراب لأموال.. والدولة لم تتكلف جنيه فيها

قال الرئيس السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها كثير من الدول تتساءل "إنتوا عملتوها إزاي؟"، مشيرًا إلى أن ظروفنا لا تتحمل ما قامت به الدولة، ولكن الموضوع كله كان أفكارًا، وبدأنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت فكرة.

أضاف: "الدولة لم تدفع جنيه من الموازنة للعاصمة أو مدينة العلمين"، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة فكرتها كانت لتحويل الأرض التراب لأموال، كما رحب الرئيس في كلمته بأي شاب أو فتاة لديهم فكرة لمساعدة الدولة، فعليهم التقدم بها لتنفيذها.

قدرة المصريين على تحمل الأزمات فاقت توقعاتى

وأكد الرئيس، أنه سيدعم بشكل مباشر كل مصري قادر على تقديم عمل نافع للوطن، منوهًا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون في هذا المنصب، لأنه يعرف حجم المشاكل في مصر.

وتابع: "مكنتش متصور إن المصريين ممكن يستحملوا الأزمات الكتيرة اللي مرينا بها، ولكن المصريين أثبتوا خلال الـ١٠ سنوات الماضية أنهم وطنيين من الدرجة الأولى".

ننظر بتقدير لكل نقاش لمصلحة الوطن

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الأرقام المطلوبة لتوفير حياة كريمة في المستشفيات ليس موجودة على أرض الواقع، وقال: "هو اللّى شغال في المدرسة والمستشفى ده مش أخويا وأخوك، بس الرقم المطلوب مش موجود وهناخد فترة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بشغلنا وصبرنا كلنا تتوفر الأموال المطلوبة".

وأكمل: "الأطباء بتمشي عشان أن مبديهوش المرتب المطلوب، والدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل، نحقق خطوة، ثم خطوة والخطوات لا تنتهي، وأنا قلت من ناحيتي كل اللى هتقولوا عليه هعمله أعمل إيه تاني؟، ننظر بكل تقدير وجهد لأي نقاش لإعلاء مصلحة الوطن".

وتابع الرئيس: "إزاى هتعمل استحقاق دستورى في التعليم، عايزنى أضحك عليكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو أنا معايا فلوس لكل الكلام ده؟".

الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف الدولاري السلبي

وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف الدولاري السلبي على المواطنين والأسعار، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار.

وتابع أن كيلو اللحمة ارتفع ليصل إلى 300 جنيه؛ بسبب سعر صرف الدولار، متابعًا: "لو عايز تخلى سعر الصرف الدولار بـ50 و60 جنيها المواطن سيعاني".

أضاف: "لازم نواجه اللي إحنا فيه ده كلنا، واحنا في السنين اللي فاتت كنا بننزل الأسواق نشتري 3 و4 مليارات دولار، ونديهم للبنك المركزي عشان يوفي احتياجاتنا، وده أثر على زيادة حجم الدين".