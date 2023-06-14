مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة حققت أحلام الفقراء ووفرت جميع الأدوية اللازمة

وفرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الخدمات الصحية اللائقة لأهالي داخل القرى الفقيرة والنائية، وحرصت المبادرة على تقديم تلك الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عبر فحصهم طبيًا ومنحهم الأدوية اللازمة بالمجان، وذلك للارتقاء بحياة سكان الريف، عبر تطوير البنية التحتية والمنازل المتهالكة، وتوفير الغذاء والدواء للفقراء، لينعموا بحياة أفضل خالية من المتاعب.

المبادرة حققت أحلام الفقراء ووفرت جميع الأدوية اللازمة

«منجدة توفيق» تبلغ من العمر 70 عامًا، تقطن في إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب انتشار المرض في جسدها، حيث أفقدها بصرها وبسبب ظروفها المادية الصعبة لم تستطع شراء العلاج اللازم لحالتها الصحية، وتمنت فقط أن تجد الرعاية الصحية والعلاج حتى لا يلتهم المرض مناطق أخرى من جسدها، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدمت لها الرعاية الكاملة لحالتها الصحية، كما وفرت لها العلاج اللازم لها.

وقالت «منجدة» لـ«الدستور»، إن المرض أفقدها البصر منذ سنوات، وكانت ظروفها المادية تمنعها من الحصول على أدويتها، حيث إن توفير الدواء بالنسبة لها كان بمثابة حلم، وذلك جعل حالتها الصحية تدهورت لحد كبير، وذكرت أنها كانت داخل منزلها وتفاجأت بفريق تابع لـ«حياة كريمة» يطرق باب منزلها، وعندما علم بحالتها الصحية وفّروا لها جميع الأدوية اللازمة مجانًا، موضحة أن «حياة كريمة» تحقق أحلام الفقراء، وتوفر لهم الأدوية والغذاء، وتطور منازلهم، وتقرب الخدمات من بيوتهم.

وأضافت أنها تحصل على أدويتها الآن شهريًا عبر المبادرة، التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين في القرى الفقيرة والنائية، منوهة بأن الرئيس السيسى هو السند لكل المصريين، موجه الشكر للقائمين على المبادرة، بعدما قدموا لها المساعدات والعلاج اللازم لحالتها الصحية، وذكرت بأن المبادرة ستساعدها في توفير مستلزمات الزواج لابنتها، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت جميع الخدمات للسكان، وارتقت بهم اجتماعيًا ومعيشيًا.