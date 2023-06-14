قناة الناس| هانى تمام: لا تشترط الطهارة فى مناسك الحج عدا الطواف (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المناسك الخاصة بالحج لا تشترط فيها الطهارة لا للرجال ولا للنساء إلا الطواف فإنه تشترط فيه الطهارة.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإشكالية والخلاف في الطواف يوم العيد الذي يسمى طواف الإفاضة والمعروف بالركن في الحج، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أنه يشترط الطهارة في هذا الطواف خاصة المرأة.

وأوضح تمام، أنه يجب على المرأة قبل الذهاب لأداء فريضة الحج أو العمرة أن تذهب لطبيبها لاستشارته في جواز أخذ بعض الأدوية يمنع أو يؤخر نزول الدم خلال فترة أداء الحج أو العمرة، وهنا يقر طبيبها بالأمر بحسب حالتها الصحية، مؤكدًا أن الطبيب إذا سمح لها ببعض الأدوية فلا توجد أي مشكلة في ذلك.

وتابع: أما إذا أخذت الأدوية ونزل عليها دم، فهنا تقوم المرأة بأداء كل المناسك، أما في طواف الإفاضة فأكد الفقهاء أن الطهارة في فترة الحيض تعد طهارة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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