بهاء سلطان يطرح فيديو أغنية "كدابة" عبر اليوتيوب

ضمن ألبوم "سيجارة"، طرح المطرب الشاب بهاء سلطان منذ قليل، عبر موقع تداول الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية كدابة، والذي يعتبر آخر تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

وتحمل أغنية "كدابة" توقيع نصر محروس، ومن ألحان حسين محمود، توزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر باستديو إم ساوند 2 - أمير محروس، تصوير فوتوغرافي شريف مختار، تصميم فيديو أحمد بدر، ومن إنتاج شركة فري ميوزيك - نصر محروس.

كلمات الأغنية

اكفينا من شرها

واحمينا من غدرها

فاكرينها ملك إيدينا

عمّالة تلعب بينا

تاخدنا وتودينا

وغرقنا آه في بحرها

كدابة كدابة كدابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن

والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كدبها

قلوب الناس جرالها إيه

الجرح ليه قدروا عليه

القسوة سهلة عندهم

والغدر يجري في دمهم

مابيصعبوش على بعضهم.