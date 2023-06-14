الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يشيد بإعلان الرئيس السيسى التوجيه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

وجّه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلانه عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بدون قيد أو شرط، وفي ضوء ما ينص عليه الدستور، وبحسب اختصاصات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة.

ويؤكد الحزب أن ما أعلنه الرئيس اليوم بالمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، يؤكد جدية الحوار الوطني، والاستماع لكافة الرؤى، للوصول إلى حلول لجميع المشكلات، لاستكمال مسيرة الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف: "أن تأكيد الرئيس واستجابته الفورية لحل مشكلات الوصاية على المال، حرية تداول المعلومات، ومفوضية عدم التمييز، في ضوء ما عرضه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خير رد على شائعات بأن "الدولة تحاور نفسها"، لا سيما في ظل التنوع الفكري والسياسي، وعرض جميع الرؤى والأفكار بجلسات الحوار منذ انطلاقه".

ويؤكد الحزب أن المضي قُدمًا في جلسات الحوار الوطني، وفتح كافة الملفات بمشاركة الجميع، الهدف الأسمى والأساسي لها هو مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والجميع يقف على أرضية واحدة وهي بناء مصر الحديثة التي تسع كل المصريين وتلبي رغباتهم وطموحاتهم.

حماة الوطن الهريدي السيسي الدستور مؤسسات الدولة الإسكندرية

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