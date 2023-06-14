برلمانى: إنشاء مقبرة الخالدين يؤكد تقدير مصر لرموزها

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، فضلًا عن إنشاء مقبرة الخالدين ومتحف يجمع مقتنياتها.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، حريصة تمامًا على الحفاظ على التراث المصري العريق، واصفًا القرار بالتاريخي، الذي يضمن الحفاظ على تراث وتاريخ عظماء ورموز الوطن.

وثمّن عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحويلها إلى مناطق حضارية آمنة تليق بالمواطنين وترتقي بهم، كذلك حرصها الشديد على تنفيذ خطط تطوير القاهرة التاريخية مع الحفاظ على الطابع التراثي الذي تتمتع به، مشيرًا إلى إنشاء مقبرة الخالدين يؤكد تقدير مصر لرموزها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد وجّه أول أمس الإثنين، بتشكيل لجنة لتقييم موقف نقل المقابر في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي في القاهرة.

وقال بيانٍ صادر عن الرئاسة، إنه انطلاقًا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، موضحًا أن اللجنة ستعمل أيضًا على "تحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول يوليو المقبل.