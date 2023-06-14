الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ريهام الشبراوي: الرئيس السيسي حريص على إظهار اهتمامه بالمواطنين والاستماع لمشكلاتهم

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بالبحيرة، جاءت لتثبت على مقدار التقدم الذي تسير به مشروعات حياة كريمة، ومدى إصرار الدولة على تنمية الإنسان بجانب تنمية المشروعات والبنية التحتية، وأن تصريحات الرئيس السيسي أظهرت حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية أمام كورونا وتداعيات الحرب الروسية، ورغم ذلك لازالت تواصل التقدم والنمو والازدهار.

وأكدت الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي قد استطاع على الدوام إظهار اهتمامه بالمواطنين وأحوالهم وتشجيع الإنتاج والسعي لضمان جودة التعليم ومنظومة الصحة والارتقاء بهم على الدوام، وهو ما ظهر واضحًا في تصريحاته اليوم، حيث عدد مجموعة الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين البنية التحتية وتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل وزيادة التصدير للخارج.

وتابعت: أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الزيارات الرئاسية كما حدث في قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، حيث تظهر تلك الزيارات مقدار إنجازات الدولة المصرية ووتيرة العمل التي لم تتوقف خلال السنوات الماضية لصالح ازدهار حال الوطن والمواطن.

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