الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1500 جنيه وراء إنهاء حياة عامل بالسلام

الامن
الامن

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل قتل آخر بطعنة سكين فى صدره بسبب خلاف على 1500 جنيه، لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط جمعية بمنطقة السلام أول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل مقهى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنة سكين فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه تأخر المجني فى دفعها لجمعية مشتركان فيها. 

وأضافت التحريات أن المتهم تقابل مع المجنى عليه داخل المقهي ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيل فى صدره بسكين ثم لاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.

مباحث القاهرة صدر طعنة سكين قسط جمعية

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