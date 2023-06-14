الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشرة الحوادث| تنفيذ الإعدام في قاتل "نيرة أشرف" وكشف لغز "طبيب الساحل"

محمد عادل - نيرة
محمد عادل - نيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث". 

-تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف
نفذت الجهات المختصة، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، بعد تأييد محكمة النقض في فبراير الماضي حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

-تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى لـ30 يوليو

أجلت محكمة جنح المعادي، محاكمة محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران، في بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية إلى جلسة 30 يوليو.

-السجن 3 سنوات لمتهمين بالتهرب الضريبى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمين بالتهرب الضريبي غيابياً لمدة 3 سنوات.

-كشف لغز مقتل طبيب الساحل

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط المتهم بقتل طبيب في عيادته بمنطقة الساحل.

وتبين أن المجني عليه طبيب يدعى «أ. ص»، طبيب عظام، بمعهد ناصر، ولديه عيادة بمنطقة الساحل، وتم اكتشاف جثته عقب انبعاث رائحة كريهة من العيادة، حيث تبين تردد طبيب زميل عليه، وقتله في عيادته وفر هاربًا، وتم تتبعه وتحديد هويته من كاميرات المراقبة.

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