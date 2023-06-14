الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيب نفسي يقدم روشتة لتعامل أولياء الأمور مع طلبة الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حالة من القلق والتوتر تسيطر على الآباء والطالبات والطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، بسبب الخوف من المجموع.

 

ويقدم "الدستور" روشتة من قِبل طبيب نفسي للسيطرة على القلق والخوف، وطريقة التعامل مع طلاب الثانوية العامة من قِبل أولياء الأمور، في سياق السطور التالية.

 

وجهت الدكتورة هند البنا، استشارى الصحة النفسية، عدد من النصائح إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع بدء الامتحانات، قائلًة: "توفير الراحة الكاملة للطلاب والطالبات بعيدًا عن الجو الذي يملؤه التوتر، الذي لن يُفيد الطالب نهائيًا، بل يزيد من شدة توتره وعدم تركيزه لأداء الامتحانات أو المذاكرة".

وأكدت الدكتورة هند البنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة أو التي تحتوي على دهون، مضيفة: "الإكثار من تناول الأسماك لأنه تعمل على تعزيز وتنشيط الذاكرة، النوم جيدًا ليلة الامتحان لأنه من أهم عوامل المساعدة للطالب على الهدوء والقدرة على تذكر ما سبق دراسته، يجب على الطالب المذاكرة بالأسلوب الذى اعتاد عليه وألا يجرب طرق جديدة في هذا الوقت تحديدًا".

ولفتت إلى ضرورة تناول الوجبات الخفيفة البعيدة عن الدهون لتنشط العقل، والذاكرة، ولتجدد الطاقة، والإكثار من تناول الفاكهة والخضروات التي تساعد الطالب أو الطالبة بالثانوية العامة على التركيز، والإكثار من تناول وشرب العصائر الفريش دون سكر أو إن لازم الأمر تناول سكر خفيف.

وعن الوقت الذي يفضل فيه الطالب أن يذاكر، اختتمت حديثها: "أفضل فترة يكون بها الذهن نشط هى ما بعد الفجر، أى أنه يفضل أن ينام الطالب مبكرًا ويستيقظ فجرًا ليبدأ يومه".

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