الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين بالسرقة وحيازة سلاح ناري في التجمع الخامس

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع  محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات لقيامهم بحيازة السلاح والسرقة في التجمع الخامس.

قضت المحكمة بمعاقبة  كل من "مصطفى.ع" و"إسلام.ج" و"أشرف.م" بالسجن لمدة 5 سنوات، مع غرامة ألف جميه لكل منهما عما أسند إليهم، مع إلزامهم بالمصاريف.

وشمل الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل حمدي.ع للوفاة، فضلاً عن مُصادرة السلاح الناري المضبوط. 

صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور وكيل النيابة أحمد أيمن شبكة، وأمانة سر محمد طه. 

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطته سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

حيث أحرز الأول وحاز المتهمون من الثاني وحتى الرابع بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص.

كما قاموا بسرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / أمين محمد إيهاب أمين فتوح ــ وذلك من مكاناً مسوراً بحائط (منشآته التجارية) وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج حال حملهم للسلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين السابقين وكون المتهم الأول سائقاً لدى المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

 توصلت التحريات إلى ارتكاب المتهمين واقعة سرقة المبالغ المالية حال حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزة الأول وعثر بحوزة الأول والثاني على جانب من المبالغ المالية المسروقة وجانب آخر عقب استبداله بالعملة المحلية.

محكمة جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس 5 سنوات السلاح السرقة

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