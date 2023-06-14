الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين: هناك تمييز ضد الصحفيين المصريين من قبل الـ"BBC"

خالد البلشي
خالد البلشي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن العاملون في "بي بي سي" يتواصلون مع الجهات المختصة في نقابة الصحفيين بسبب الأوضاع التمييزية ضدهم في الرواتب مقارنة بالمكاتب الأخرى.

التفرقة في العمل 

وأكد خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الزملاء لا يستجاب لمطالبهم منذ فترة، معبراً: "خاطبنا خلال الفترة الماضية كل الأطراف من مكتب "بي بي سي" هنا ونقابة الصحفيين البريطانيين والاتحاد الدولي للصحفيين، لأن لدى الزملاء مطالب عادلة ومشروعة جداً، وتتعلق بتراجع أجورهم بشدة لأسباب كثيرة".

وتابع: "إجابات مكتب بي بي سي في القاهرة لم تكن كافية وواضحة، وما يجري في مكتب بيروت ليس كما يجري في القاهرة، وكذلك مكتب تركيا فرواتبهم تحتسب بطريقة مختلفة عن مكتب مصر".

رد بي بي سي

واستطرد: "كان الرد من المؤسسة أننا نتعامل حسب وضع في كل مكان، وكانت الرسالة سلبية للغاية، وتعني الرسالة أن هناك تمييز ضد الصحفيين المصريين بشكل أو بآخر".

وذكر: "توجهت النقابة إلى مكتب بي بي سي بعد تفاوض طويل، وكنا نتمنى أن نصل إلى حل ولكن لم يحدث ذلك، لذا أعلن الزملاء الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد في رسالة أنهم يرفضون هذا التعامل معهم، وفي رسالة للمؤسسة أنه عليها أن تتحرك لحل المشاكل بشكل جدي وليس بهذه الطريقة".

خالد البلشي نقيب الصحفيين “القاهرة الإخبارية” رد البي بي سي التميز ضد الصحفيين

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