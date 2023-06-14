مراحل تطوير المرحلة الثانوية العامة في 9 سنوات

اهتمت الدولة المصرية، متمثلة في وزارة التربية والتعليم، بتطوير منظومة المرحلة الثانوية العامة، على مدار 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والتي بدأت بتغيير نظام الامتحان من الأسئلة المدونة في ورقة واحدة أو ورقتين، إلى كراسة أسئلة تسمى بـ"البوكليت"، وتشمل مكان الأسئلة وفراغ تحتها الإجابات، ثم تطور النظام إلى إدماج المنظومة التكنولوجية للعملية التعليمية.

منذ عام 2018، وفرت الدولة 700 ألف جهاز تابلت مدرسي سنويا لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام، وأداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الامتحانات إلكترونيا، وتطبيق التصحيح الإلكتروني في جميع صفوف الثانوية، حيث لم يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح.

كما شهدت المرحلة الثانوية، تغييرات جذرية، لإلغاء مصطلح "بعبع الثانوية" وإلغاء فكرة الحفظ والتلقين والاعتماد على الفهم والتحليل، من خلال عقد الامتحان بنظام الأوبن بوك، ووجود كراسة بسيطة يتم تسليمها للطلبة قبل كل امتحان وهذه الكراسة يوجد بها بعض المفاهيم المهمة الخاصة بكل مادة، مع تغيير نظام الأسئلة لتكون أسئلة مقالية بواقع 15 % من عدد الأسئلة إضافة إلى 85 % أسئلة اختيار من متعدد، بنظام البابل شيت، كما قررت الوزارة منع طباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية.