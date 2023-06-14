البورصة تفحص قيد تجزئة سهم "النصر للأعمال المدنية"

قالت إدارة البورصة، إن شركة النصر للأعمال المدنية تقدمت بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى 1 جنيه، برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، ليصبح عدد الأسهم المصدرة بعد التجزئة 100 مليون سهم بدلًا من 20 مليون سهم.

وأضافت البورصة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من الشركة جار فحصها واستكمالها؛ تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

يشار إلى أن النصر للأعمال المدنية، سجلت صافي خسائر بلغ 204 آلاف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 148 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 33.92 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 23.26 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وعزت الشركة خسائرها إلى الصرف على المشروعات التي يتم تسليمها إلى جهات الإسناد.

وحققت النصر للأعمال المدنية خسائر بلغت 21.98 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 958 ألف جنيه خلال العام السابق له 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 180.36 مليون جنيه، مقابل 135.82 مليون جنيه خلال 2021.