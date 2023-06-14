الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تفحص قيد تجزئة سهم "النصر للأعمال المدنية"

ارشيفية
ارشيفية

قالت إدارة البورصة، إن شركة النصر للأعمال المدنية تقدمت بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى 1 جنيه، برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، ليصبح عدد الأسهم المصدرة بعد التجزئة 100 مليون سهم بدلًا من 20 مليون سهم.
وأضافت البورصة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من الشركة جار فحصها واستكمالها؛ تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
يشار إلى أن النصر للأعمال المدنية، سجلت صافي خسائر بلغ 204 آلاف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 148 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 33.92 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 23.26 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وعزت الشركة خسائرها إلى الصرف على المشروعات التي يتم تسليمها إلى جهات الإسناد.

وحققت النصر للأعمال المدنية خسائر بلغت 21.98 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 958 ألف جنيه خلال العام السابق له 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 180.36 مليون جنيه، مقابل 135.82 مليون جنيه خلال 2021.

المؤشـرات الماليــة المؤشرات المشروعات استكمالها ادارة البورصة لجنة القيد بالبورصة

الأكثر قراءة

"زارها الرئيس السيسى اليوم".. أبرز المعلومات عن مركز طب أسرة الأبعادية بالبحيرة

الحكومة ترصد 120 مليار جنيه إضافية لمخصصات الدعم السلعى لتعويض فروق الأسعار

رئيس الوزراء: من حق المواطن المصرى أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل

تقرير أمريكى: استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا ظهرت بسبب الحرب الأوكرانية

ضبط المتهم بقتل طبيب في الساحل

مصطفى مدبولى: الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه للإسكندرية والبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى