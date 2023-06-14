الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: إجراء قرعة جديدة لأبراج الإسكان الاجتماعي خلال أسبوع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه سيتم إجراء قرعة جديدة لأبراج الإسكان الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عدد من الأبراج السكنية بالإسكان الاجتماعي، جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء،  بمكتبه أمس، لمناقشة ٱخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء.

وأكد أن هناك جهود متواصلة لتذليل أي معوقات تواجه مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، لافتا أن كافة الجهات المختصة تعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان وتسليمها لمستحقيها في أقرب وقت، مشيرًا أن بورسعيد شهدت كم هائل من الوحدات السكنية على مدار الـ8 سنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، ويتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى بما يليق بابناء محافظة بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء قد تبادلا الحديث حول آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء،  فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين، وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذي يدعم خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

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استعراض إجراء قرعة اقرب وقت الأبراج السكنية الأسبوع القادم

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