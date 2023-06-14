مدبولى: تنفيذ 158 مشروع صرف صحى بالإسكندرية والبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن محافظة الإسكندرية شهدت طفرة في مشروعات الصرف الصحي.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وصلت إلى 91% بالإسكندرية و40% بالبحيرة.

وكشف عن أنه تم وجار تنفيذ 158 مشروع صرف صحي بطاقة 722 ألف متر مكعب يوميًا.

وشهد الرئيس السيسي في وقت سابق من اليوم افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، التي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".