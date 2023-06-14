الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى مدبولى: الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه للإسكندرية والبحيرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2023 تجاوزت 812 مليار جنيه. 

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية جزء كبير من استثماراتها في بناء الإنساء وتقديم خدمات له لتوفير حياة كريمة، والتي كان يعاني من نقصانها، ومنها الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية وضخت استثمارات بقيمة 46 مليار جنيه لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. 

وشهد الرئيس السيسي، في وقت سابق من اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

12 مليار جنية ئيس عبد الفتاح السيسي ئيس مجلس الوزراء 2023 الاسكندرية والبحيرة

الأكثر قراءة

"زارها الرئيس السيسى اليوم".. أبرز المعلومات عن مركز طب أسرة الأبعادية بالبحيرة

الحكومة ترصد 120 مليار جنيه إضافية لمخصصات الدعم السلعى لتعويض فروق الأسعار

رئيس الوزراء: من حق المواطن المصرى أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل

تقرير أمريكى: استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا ظهرت بسبب الحرب الأوكرانية

ضبط المتهم بقتل طبيب في الساحل

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "نصر 56"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى