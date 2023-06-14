"حماة الوطن" بسوهاج يدعم أهالي المنازل المتضررة في جهينة

شارك حزب "حماة الوطن" بسوهاج، في تقديم الدعم والمساعدة للأسر التي تضررت جراء نشوب حريق في منازلهم بنجع الشريفة بمركز جهينة، وأسفر عن خسائر في الأموال والتهام النيران لأجزاء من مساكنهم ومنقولاتهم بعدما تطاير شرار من فرن عيش بلدي إلى المنزل والمنازل المجاورة.

وانتقل لطفي هريدي، عضو هيئة مكتب المحافظة والمهندس مجدي علي، أمين "حماة الوطن" بجهينة وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، إلى موقع الحادث وقدّم الدعم والمساندة بتكليف من الدكتور أحمد الديب الخولي، أمين حزب "حماة الوطن" بمحافظة سوهاج.

وأعد الحزب حصرًا بعدد المنازل المحترقة وحصر لكل شيء محترق والخسائر الناتجة عن الحريق.

ودعا الدكتور أحمد الديب، أمين الحزب بسوهاج، إلى تحرك الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم التعويضات اللازمة للأهالي المتضررين وكذلك دخول المؤسسات الأهلية والجمعيات في تقديم يد العون للأسر المتضررة، والتي فقدت ما تملكه جراء هذا الحريق.

وأشاد بدور أبناء البلدة وتعاونهم في مساعدة المتضررين وكذلك الأجهزة الحكومية من الإسعاف والمطافئ والشرطة ومجلس المدينة في تقديم الدعم والمساندة.