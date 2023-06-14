الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" بسوهاج يدعم أهالي المنازل المتضررة في جهينة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

شارك حزب "حماة الوطن" بسوهاج، في تقديم الدعم والمساعدة للأسر التي تضررت جراء نشوب حريق في منازلهم بنجع الشريفة بمركز جهينة، وأسفر عن خسائر في الأموال والتهام النيران لأجزاء من مساكنهم ومنقولاتهم بعدما تطاير شرار من فرن عيش بلدي إلى المنزل والمنازل المجاورة.

وانتقل لطفي هريدي، عضو هيئة مكتب المحافظة والمهندس مجدي علي، أمين "حماة الوطن" بجهينة وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، إلى موقع الحادث وقدّم الدعم والمساندة بتكليف من الدكتور أحمد الديب الخولي، أمين حزب "حماة الوطن" بمحافظة سوهاج.

وأعد الحزب حصرًا بعدد المنازل المحترقة وحصر لكل شيء محترق والخسائر الناتجة عن الحريق.

ودعا الدكتور أحمد الديب، أمين الحزب بسوهاج، إلى تحرك الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم التعويضات اللازمة للأهالي المتضررين وكذلك دخول المؤسسات الأهلية والجمعيات في تقديم يد العون للأسر المتضررة، والتي فقدت ما تملكه جراء هذا الحريق.

وأشاد بدور أبناء البلدة وتعاونهم في مساعدة المتضررين وكذلك الأجهزة الحكومية من الإسعاف والمطافئ والشرطة ومجلس المدينة في تقديم الدعم والمساندة.

التضامن الاجتماعي الحماية المدنية السيطرة على الحريق بمحافظة سوهاج حزب حماة الوطن بسوهاج دائرة مركز جهينة سيطرة على الحريق

الأكثر قراءة

5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

النيابة عن القصاص لنيرة أشرف: "كذلك نفعل فى الظالمين"

محافظ الدقهلية يناقش المراحل النهائية من أعمال المرافق والطرق بقرى شربين

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

مساعد وزير السياحة يناقش خطة التحول نحو المدفوعات غير النقدية فى المواقع الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى