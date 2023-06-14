الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زارها الرئيس السيسى اليوم".. أبرز المعلومات عن مركز طب أسرة الأبعادية بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من المشروعات، وخلال الزيارة تفقد الرئيس مركز طب الأسرة بالأبعادية.

ونستعرض في السطور التالية المعلومات الكافية عن المركز:

  • يعتبر مركز طب الأسرة بالأبعادية بمحافظة البحيرة، أحد مشروعات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة، والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية متمثلة فى المنطقة الشمالية العسكرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة البحيرة ومديرية الصحة بالبحيرة.
  • هو أحد المشروعات المرشحة للدخول فى المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة البحيرة.
  • تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالأبعادية وإنشاء مركز طب الأسرة بالأبعادية، والمساحة الكلية للمركز 1766م، ومساحة المبانى 1300م، والمبنى مكون من ثلاثة طوابق لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، كما يشمل المبنى نظامًا مميكنا لحجز التذاكر  للتيسير على المواطنين.

ويتضمن البرنامج الوظيفى الذى يتم تقديمه:

1-عيادة خارجية (طب أسرة). 

2-عيادة تنطيم أسرة ومشورة.

3-عيادة النسا. 

4-صيدلية (صرف علاج ) وخدمة غير القادرين. 

5-مكتب الصحة 

6 -متابعة أطفال 

7 -متابعة حوامل  

8- صحة مدرسية 

9- صحة مراهقين 

10-عيادة الأسنان 

11- مشروطية تكافل وكرامة 

12- طوارئ 

13-تطعيمات كورونا 

14-المبادرات الرئاسية:

1- (مبادرة دعم صحة المرأة)

2 - (مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي) 

3 - (مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة) 

4 - (مبادرة دعم صحة الأم والجنين) 

5 - مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

يأتي ذلك لخدمة قطاع كبير من المواطنين بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

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