الحكومة ترصد 120 مليار جنيه إضافية لمخصصات الدعم السلعى لتعويض فروق الأسعار

كشف تقرير حكومى، حصلت عليه "الدستور"، عن تعزيز الدعم الموجه لكل من الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لضمان استمرار صرف الدعم العينى والنقدى للأسر المستحقة تحوطًا من فروق الأسعار الناتجة عن التضخم وارتفاع سعر الدولار، بنحو 120 مليار جنيه ليصل إلى 451.7 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023/2024 مقابل 331.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022/2023.

وحصلت هيئة البترول على الجزء الأكبر من الزيادة فى مخصصات الدعم لترتفع من 48 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لـ119.4 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، بزيادة 71.3 مليار جنيه، يليها هيئة السلع التموينية التى ارتفعت الإعانات إليها من 90 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 127.7 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 37.7 مليار جنيه، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من 190.6 مليار جنيه لـ 202 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها 11.4 مليار جنيه، فيما ارتفع الدعم الموجه لباقى الهيئات الاقتصادية من 2.502 مليار جنيه لـ 2.529 مليار جنيه بزيادة 27.6 مليون جنيه.

وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار السلع فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023/2024 بنحو 251.6 مليار جنيه، ما بين دعم للسلع التموينية، المواد البترولية، الأدوية وألبان الأطفال، الكهرباء، والمياه، والمزارعين، ويستحوذ السلع التموينية على النصيب الأكبر بنحو 127.7 مليار جنيه، يليها دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه.

وتقدر مخصصات الأمان الاجتماعى المدرجة فى الموازنة الجديدة بنحو 31.2 مليار جنيه، موزعة بين مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى بقيمة 31 مليار جنيه، ومعاش الطفل 70 مليون جنيه، وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة 203 ملايين جنيه.

وتتراوح قيمة مساعدات الضمان الاجتماعى بين 404 جنيهات لـ563 جنيها شهريًا تبعًا لحجم الأسرة المكونة من فرد واحد لأكثر من أربعة أفراد، بينما تتراوح قيمة معاش تكافل وكرامة بين 530 جنيها لـ563 جنيها للفرد شهريًا بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة.

وفيما يخص باقى المساعدات الشهرية، فإنها تمنح لبعض الفئات من أسر المجندين 18.8 ألف أسرة، وحلايب وشلاتين 3.6 ألف أسرة، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.