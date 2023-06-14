«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية برأس البر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، لليوم الثالث علي التوالي، تنفيذ فعاليات الملتقى الخامس للحرف اليدوية، الذي تنفذه خلال الفترة من ١٠ -١٤ يونيو الجاري ، بالمدينة الشبابية برأس البر، بمشاركة ٤٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة من (دمياط - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ) .

وتضمنت الفعاليات التدريب علي (تابلوهات (string art) ، أباجورات الخيوط ، والرسم على القماش،كما عقد علي هامش الملتقي ندوة تثقيفية حول التسويق ، دورمواقع التواصل الاجتماعي في زيادة المبيعات، أدارها علي حامد - مدرب إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال، فيما تم تدشين معرض يضم مخرجات المنتجات التي تم تنفيذها خلال فعاليات الملتقى.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الفتيات وتأهيلهن وتدريبهن، ونشر ثقافة العمل الحر لديهن ، بالإضافة إلي تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادى لديهن .

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ أنشطة أندية السكان ب 230 مركزا خلال يونيو الجاري

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدار العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)خلال بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر و مؤسسة اتجاه، تنفيذ أنشطة وفاعليات أندية السكان ب 230 مركز شباب خلال شهر يونيو الجاري.

يستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعليه والفاعليات الرياضية وجلسات الغناء و العروض المسرحية للشباب بأندية السكان بعدد 24 محافظة داخل أندية السكان بعدد 230 مركز شباب والتي تدخل في خطة عمل اندية السكان 2023.

يهدف التدريب الي رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية و مناقشة قضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال ، تنظيم الاسرة و ختان الاناث.

من جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم ادراج محافظات جديدة في خطة عمل أندية السكان متمثلة في شمال سيناء وجنوب سيناء وبور سعيد والإسكندرية.



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