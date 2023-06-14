الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم بأحد المخازن فى الشرقية

دقيق
دقيق

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفرصقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وادوات العجين، وتحرير المحضر رقم ٨١٠٦ جنح كفرصقر ضد "ا .ع  .ع" لتجميعه ٦٢ شيكارة دقيق بلدي استخراج ٨٧.٥%، بكمية قدرها 3 أطنان و100 كجم بأحد المخازن بقرية الهجارسة بقصد بيعها في السوق السوداء وتم تحميلها وإيداعها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا بكفر صقر.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية إدارة تموين استخراج الإجراءات القانونية الانشطة التجارية اشتراطات

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