الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس العراق يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا في الصناعات المختلفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجالات الصناعات المختلفة.

وذكر بيان الرئاسة العراقية، أن رئيس العراق، عبداللطيف جمال رشيد، زار المناطق الصناعية في إقليم إميليا رومانيا، وذلك خلال زيارته إلى إيطاليا.

وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي أجرى جولة في المناطق الصناعية واستمع إلى شرح بشأن طرق وتكنولوجيا الإنتاج الحديثة والتسويق.

وأكد رئيس العراق، خلال الزيارة، أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجالات الصناعات المختلفة.

وأشار إلى أن العراق يتطلع لتعزيز وتطوير القطاع الصناعي وإعادة فتح المصانع المتوقفة وتحديثها عبر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الصدد.

العراق عبد اللطيف جمال رشيد إيطاليا مجالات الصناعات الخبرات الدولية

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