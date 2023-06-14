الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انضمامه لريال مدريد.. تعرف على ترتيب بيلينجهام ضمن أغلى صفقات في التاريخ

جودي بيلينجهام
جودي بيلينجهام

أعلن ريال مدريد الإسباني أخيرًا، اليوم الأربعاء، انضمام جودي بيلينجهام لصفوف الفريق قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

الصفقة المنتظرة لعشاق الميرنجي، كلفت خزينة النادي قرابة الـ 103 مليون يورو بجانب 30% متغيرات، حيث وقع اللاعب على عقد طويل الأمد حتى 2029.

وانضم الدولي الإنجليزي لقائمة الصفقات الأغلى في كرة القدم، والتي يتصدرها حتى الآن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقع بيلينجهام وفقًا للصفقة الرسمية 103 مليون يورو في المركز الـ 13 بترتيب أغلى صفقات في تاريخ اللعبة.

لكن مع إضافة المتغيرات يصبح سعر الصفقة 135 مليون يورو والتي تجعله يقفز للمركز الثالث بالمناصفة مع فيليب كوتينيو عندما انتقل في 2017 إلى برشلونة وعثمان ديمبلي في نفس الموسم عندما انتقل للبارسا.

ويتربع نيمار على عرش أغلى صفقة في تاريخ اللعبة بـ 225 مليون يورو ويليه كيليان مبابي قائد باريس سان جيرمان بـ 180 مليون يورو.

يذكر أن بيلينجهام قد تألق بشكل كبير مع دورتموند في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه في الفريق.

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