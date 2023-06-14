يستهدف منطقتي الحميدات والمعنا.. محافظ قنا يبحث آخر مستجدات مشروع "حينا"  

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع منسقي مشروع حيّنا، لبحث آخر المستجدات بالمشروع وتقييم الأعمال التي تم الوصول إليها حتى الآن وذلك بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمركز قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباولو فاجيوثي استشاري تقييم مشروع حيينا، ومحمد قناوي منسق المشروع، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد أبوالمجد مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبدالرحمن منسق مشروع حينا بمحافظة قنا.



قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.

وأكد الداودي، أن مشروع "حيّنا" للتنمية الحضارية المتكامل، والمنفذ بمنطقتيّ الحميدات والمعنا سيعمل على توفير آلية مناسبة لإعادة ترتيب وإدارة الأراضى على النحو الذى يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، وتستثمر الوفرات والموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعى فى تلك المناطق، مشيرا إلى أن المشروع هو ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الوقت والجهد، كما وجه الشكر لفريق العمل والاستشاريين القائمين على مشروع حينا لتعاونهم وجهودهم وخبرتهم العالية في خلق حوار مجتمعي وسلاستهم في التعامل مع المواطن.