"جمعية الصعيد" تنعى وفاة الأب هنري بولاد: رحيل فارس نبيل

نعت جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وفاة الأب هنري بولاد، قائلة إنه رحيل فارس نبيل الأب هنري بولاد (1931-2023).

وأضافت: فقدت جمعية الصعيد للتربية والتنمية الأب هنري بولاد اليسوعي، أحد أعلام التربية والتنمية في مصر، فكان الأب بولاد عضوًا في الجمعية العمومية لـ "جمعية الصعيد" وانتخب عضوا في مجلس إدارتها في أكثر من دورة.

كما قدمت جمعية الصعيد، خالص العزاء والمحبة لرهبنة الآباء اليسوعيين في مصر والعالم، في انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي.

فيما نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، رحيل الأب هنري بولاد، قائلًا عبر حساب المركز الرسمي على “فيسبوك”: “الراحة الأبدية أعطه يارب والنور الدائم فليضيء له وليستريح بسلام أمين”.

وأضاف: فقدت الكنيسة والمجتمع رمزاً للعقلية الناضجة والمنفتحة، كاهناً علاّمة ومثقفاً كان يجول يصنع خيراً بغزاره علمه، ألا وهو الأب هنري بولاد اليسوعي، لذا نطلب تعازي السماء لذويه ومحبيه والكنيسة والمجتمع.

كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، رحيل الأب هنرى بولاد اليسوعى، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ويترأس المطران كلاوديو لوراتى مطران اللاتين بمصر، صلاة جنازة الأب هنرى بولاد، غدًا الخميس 15 يونيو الساعة 11:00 صباحًا فى كنيسة مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة في القاهرة.

حياة الأب هنري بولاد

ولد الأب بولاد في 1930 في الإسكندرية، وأتم دراسات الفلسفة وعلم النفس وحصل على ماجستير التربية في 1967، تولي إدارة كاريتاس مصر لمدة 11 سنة (1984-1995)، ورئاسة دير الآباء اليسوعيين في الإسكندرية من 1995 إلى 2004، ثم أدار مدرسة العائلة المقدسة (الجزويت) من 2004 إلى 2009.

وبعد ذلك تولى الأب هنري بولاد، مسئولية المركز الثقافي للجزويت في الإسكندرية من 2009 إلى 2014، ثم تفرغ للمحاضرات والكتابة في السنوات الأخيرة من عمره، حيث قام بتأليف عشرات كتب ذات الموضوعات المتنوعة والتي تمت ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية.

ومن أبرز مؤلفات الأب هنري بولاد، كتاب أبعاد الحب الاب هنري بولاد اليسوعي، أسس الحياة الروحية، "أمثال يسوع بين الأمس واليوم، الولادة في الموت خواطر في قضية الموت والخلود، هدف الحياة ومعناها للأب هنري بولاد اليسوعي، الإنسان والكون والتطور بين العلم والدين، كتاب السلام الداخلي، كتاب لا للقدر كيف أكون حرًا؟، كتاب إله المستحيل من الأمل الي الرجاء، كتاب الانسان و سر الوجود، كتاب الله غير ما نتصوره، وغيرها من الأعمال الهامة.