بعد تحذيرات "الصحة".. ما هي السموم البيضاء وكيف يمكن تجنبها؟

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من ارتفاع ضغط الدم المفاجيء، وارتفاع مرض السكري، وأعلنت عن مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وحذرت من الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح عالية وسكر عالي والدقيق الأبيض وأطلقت عليها السموم البيضاء لأنها تضر بصحة الجسم بشكل كبير.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن السموم البيضاء وخطر الإفراط في تناولها عن موقع Hindustan times.

مثل كل ما يلمع ليس ذهبيًا، فكل شيء أبيض ليس دائمًا جيدًا فهناك ثلاث مواد بيضاء في النظام الغذائي وهي الملح والسكر والدقيق هي في الواقع سموم إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

الملح:

على الرغم من أن الملح هو المكون الرئيسي الذي يضيف طعمًا للطعام، إلا أنه إذا تم تناوله خارج الحدود الموصى بها، فهو سام جدا للجسم، ويتسبب الملح المكون من الصوديوم في احتباس الماء مما يزيد الوزن والانتفاخ للجسم، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب وفي الكلى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يجب أن يكون تناول الملح أقل من 5 جم يوميا أي حوالي 1 ملعقة صغيرة، ويجب الابتعاد عن الأطعمة المصنعة عالية الصوديوم مثل المخللات والصلصات ورقائق البطاطس والبسكويت المملح والجبن والزبدة المملحة.

السكر:

يستمتع الجميع بالطعم الحلو للسكر، يوجد السكر بشكل طبيعي في بعض المنتجات الغذائية ولكن السكريات المضافة هي التي تضر بالصحة، فالسكريات المضافة هي أي سكريات أو محليات من السعرات الحرارية تضاف إلى طعام أو شراب أثناء التحضير أو المعالجة، وتشمل هذه السكريات، سكر المائدة، وأي شراب يحتوى على عالي الفركتوز المصنوع كيميائيًا، فكل ذلك يعطي سعرات حرارية فارغة، أي سعرات حرارية فقط دون أي مغذيات أساسية ويكون هذا هو السبب الرئيسي للاصابة بالسمنة.



ويوصي المعهد الوطني للتغذية بتناول سكر ما لا يزيد عن ملعقتين سكر يوميا، والابتعاد عن الأصناف المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل المشروبات الغازية والكوكتيلات ومشروبات الطاقة والكاتشب والبسكويت الكريمي والمثلجات والشوكولاتة والحلويات.



الدقيق المكرر:



يتم هضم الدقيق المكرر في أجسامنا في دقائق قليلة لأنه يفتقر إلى الألياف، يتسبب هذا في اندفاع الجلوكوز إلى الجسم وإطلاق مستويات عالية من الأنسولين ويستهلك الكبد والعضلات فقط القدر المطلوب من الجلوكوز ويتم ضخ الكمية الزائدة في خلايانا الدهنية.



هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الدهون في الوقت الحاضر، كما أنه يخلو من الفيتامينات والمعادن وبالتالي فهو مصدر للسعرات الحرارية الإضافية في نظامنا الغذائي، نظرًا لأنه يفتقر إلى الألياف، فإنه يفتقر إلى قوة الشبع أيضًا ويشعر المرء بالجوع بعد فترة بسيطة.

لذلك يجب استبدال الدقيق المكرر بدقيق الحبوب الكاملة وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويجب أن يكون 50% على الأقل من استهلاك الحبوب في اليوم من الحبوب الكاملة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدقيق المكرر مثل الخبز الأبيض المكرونة والبيتزا والفطائر.