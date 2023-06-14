رحيل الأب هنرى بولاد اليسوعي.. رائد التربية والتنمية في مصر

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، رحيل الأب هنرى بولاد اليسوعى، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ويترأس المطران كلاوديو لوراتى مطران اللاتين بمصر، صلاة جنازة الأب هنرى بولاد، غدًا الخميس 15 يونيو، في تمام الساعة 11 صباحًا بكنيسة مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة.

ونعت جمعية كاريتاس-مصر، قائلة: وداعاً الأب الفاضل هنرى بولاد (1931- 2023)، بكل الحزن تودع أسرة جمعية كاريتاس-مصر، الأب والمربي الفاضل "هنرى بولاد"، المدير العام الأسبق لجمعية كاريتاس-مصر، ورئيس كاريتاس شمال افريقيا والشرق الاوسط من عام 1984 وحتى 1995.

وأضافت الجمعية: وكان الأب هنري رئيسًا لـ "كاريتاس" الدولية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط من عام 1991 وحتي 1995 وعضو مجلس إدارة جمعية كاريتاس-مصر حتى عام 2022، الذى انتقل إلى الأمجاد السماويه، بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء دون تفرقة.

حياة الأب هنري بولاد

ولد الأب هنري بولاد اليسوعي في 28 أغسطس1931، ونشأ في كنف أب مصري وأم ايطالية، والتحق بالرهبنة اليسوعية عام 1950، بعد دراسته لأصول التربية، كما حصل على درجة الدكتوراه فى علم النفس المدرسى من جامعة شيكاغو عام 1967.

وتقلد الأب بولاد عدة مناصب منها الأب الروحى فى مدرسة العائلة المقدسة، المشرف الإقليمى على الرهبنة اليسوعية، مدير مدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة، مدير جمعية كاريتاس مصر، رئيس كاريتاس شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونائب رئيس كاريتاس الدولية لشمال إفريفيا والشرق الأوسط.

مؤلفات هنري بولاد

-كتاب أبعاد الحب الاب هنري بولاد اليسوعي

-كتاب أسس الحياة الروحية – الأب هنري بولاد اليسوعي و الاب سامي حلاق اليسوعي

-أمثال يسوع بين الأمس واليوم

-كتاب الولادة في الموت خواطر في قضية الموت و الخلود

-كتاب هدف الحياة ومعناها للأب هنري بولاد اليسوعي

-الإنسان والكون و التطور بين العلم والدين

- كتاب السلام الداخلي

-كتاب لا للقدر كيف اكون حرا ؟

-كتاب منطق الثالوث- موسوعة المعرفة المسيحية

-كتاب إله المستحيل من الأمل الي الرجاء

-كتاب الافخارستيا الله فينا بحث في سر القربان المقدس

-كتاب الانسان و سر الوجود

-كتاب الله غير ما نتصوره