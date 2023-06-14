الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تنظم صالونًا حول مخرجات جلستى "أولويات الاستثمار" و"الزراعة" بالحوار الوطنى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا، اليوم في السابعة مساءً، لمناقشة مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و"لجنة الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتتناول الجلسة الأولى من الصالون مناقشة موضوع "أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام"، ومحاور أبرزها إدارة أصول الدولة، ووثيقة سياسة الملكية، وتعظيم دور صندوق مصر السيادي، والرؤى والمخرجات التي تدعم الاقتصاد المصري وتدفع عجلة التنمية.

فيما تناقش الجلسة الثانية من الصالون قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائي والمتعلقة بدور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون، وتأثير الزيادة السكانية على الأمن الغذائي، وكيفية مواجهة الفقر المائي، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

يدير الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس اقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمود ناجي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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