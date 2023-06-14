الرئيس السيسى لأحد شباب البحيرة: "حجم الأعمال فى مصر استهدف 30 سنة جاية"

وجه محمد الرومي، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز دمنهور، حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "بشكرك يا ريس على الأمل اللي حصلنا عليه كشباب إننا بقينا نشوف الرئيس ونتكلم معاه".

وأضاف "الرومي"، خلال لقاء الرئيس مع أهالي قرية "الأبعادية" لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة": "الشباب اللي طالع عاش ثورة يناير وثورة 30 يونيو، نفسه يطمن يا ريس على حال بلده اللي مستعد يدافع عنه بروحه".

ورد عليه الرئيس السيسي قائلًا: "إحنا كدولة كنا حريصين إن العمل للدولة المصرية لا يكون مرتبط بعامل زمني معين ولكن كنا بنستهدف العمل على مدار 30 سنة جاية".

وتابع: "الجامعات التي تم إنشاؤها خلال الـ6 سنوات الماضية تكفي لعام 2050".

وواصل: "بيتعمل 2 مليون فدان في وادي النطرون بيتزرعوا، وده هيوفر لكل الشباب فرص عمل كتير".

واستطرد: "في سيناء 450 ألف فدان، ومفيش مكان نسيناه في مصر والتنمية في كل حتة، واتعملت محطة معالجة مياه بـ5.7 مليون متر مربع مياه، لصالح الأراضي الزراعية اللي بنستصلحها".

وقال الرئيس السيسي: "أنا بشرحلك، مش هقولك يا محمد اطمن على بكرة ولكن هقولك روح شوف حصل إيه في بلدك".