الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لأحد شباب البحيرة: "حجم الأعمال فى مصر استهدف 30 سنة جاية"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه محمد الرومي، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز دمنهور، حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "بشكرك يا ريس على الأمل اللي حصلنا عليه كشباب إننا بقينا نشوف الرئيس ونتكلم معاه".

 

وأضاف "الرومي"، خلال لقاء الرئيس مع أهالي قرية "الأبعادية" لافتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة": "الشباب اللي طالع عاش ثورة يناير وثورة 30 يونيو، نفسه يطمن يا ريس على حال بلده اللي مستعد يدافع عنه بروحه".

 

ورد عليه الرئيس السيسي قائلًا: "إحنا كدولة كنا حريصين إن العمل للدولة المصرية لا يكون مرتبط بعامل زمني معين ولكن كنا بنستهدف العمل على مدار 30 سنة جاية".

 

وتابع: "الجامعات التي تم إنشاؤها خلال الـ6 سنوات الماضية تكفي لعام 2050".

 

وواصل: "بيتعمل 2 مليون فدان في وادي النطرون بيتزرعوا، وده هيوفر لكل الشباب فرص عمل كتير".

 

واستطرد: "في سيناء 450 ألف فدان، ومفيش مكان نسيناه في مصر والتنمية في كل حتة، واتعملت محطة معالجة مياه بـ5.7 مليون متر مربع مياه، لصالح الأراضي الزراعية اللي بنستصلحها".

 

وقال الرئيس السيسي: "أنا بشرحلك، مش هقولك يا محمد اطمن على بكرة ولكن هقولك روح شوف حصل إيه في بلدك". 

الرئيس السيسي البحيرة قرية الابعادية حجم العمل مصر

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن لغير القادرين خلال مايو

الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية فى البحيرة

الرئيس السيسى يشكر الشباب المتطوعين بالبحيرة: "مجهودكم يغير حياة الناس ويسعدهم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى