الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: زيارة "الأبعادية" كشفت التأييد الشعبى الواسع الذى يحظى به الرئيس

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود

قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه وحواره مع عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية تتمثل فى أن الرئيس السيسى يحظى بتأييد شعبي واسع من المواطنين.

وأشاد مسعود بحرص الرئيس السيسى كعادته دائمًا فى التعرف عن قرب على مشكلات المواطنين، والعمل على تذليل جميع العقبات التى تعترض وصول جميع الخدمات المقدمة لهم من الدولة، معربًا عن سعادته التامة بما حققته المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" داخل القرى والريف المصرى.

ووجه المهندس أمين مسعود تحية قلبية إلى الرئيس السيسى على تفقده دار مسنين الأبعادية واللقاء والتحاور مع نزلاء الدار للاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسى هو أول رئيس فى تاريخ مصر يحرص على زيارة مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، للتعرف عن قرب على الأحوال المعيشية للمواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وأدار الرئيس حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة، موجهًا الشكر للشباب المتطوعين بالعمل في المشروع، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة تساهم في تغيير حياة المواطنين، مؤكدًا أنه لا يوجد مقابل يمكن أن يماثل هذه السعادة.

ودعا الرئيس السيسي الشباب لمواصلة العمل وبذل الجهود، مؤكدًا أنّ الخدمات تعوّض المواطنين في الريف عن فترة طويلة من حرمانهم منها.

واستقبل المواطنون الرئيس السيسي بالزغاريد ابتهاجًا بزيارة الرئيس، مرددين هتافات "بنحبك يا ريس".

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