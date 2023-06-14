الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية: غرفة العمليات لم ترصد أى شكاوى فى الامتحانات

الدكتور أحمد بيومى
الدكتور أحمد بيومى

تفقد الدكتور أحمد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، مركز توزيع الأسئلة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ثم توجه إلى لجنة معهد فتيات آل نوح النموذجى، وتضم معها لجان معاهد (فتيات الإسماعيلية وفتيات عمر بن عبدالعزيز وفتيات عين غصين وفتيات آل سهمود بجانب لجنة معهد فتيات آل نوح النموذجى)، حيث شهد فض المظاريف الخاصة بامتحان مادة اليوم وهى مادة الأدب والنصوص للقسم العلمى، ثم توجه فضيلته إلى لجنة معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى، وتضم معها لجان (بنين الإسماعيلية وبنين آل نوح النموذجى)، وقام بالمرور على اللجان والاطمئنان على توفير الهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

 

وخلال مروره، شدد مدير عام المنطقة على التعامل بحسم في منع كل وسائل الغش، وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت أي تجاوزات، مؤكدًا أن غرفة عمليات المنطقة ترصد وتتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطالبات، ومن المقرر أن امتحانات القسم الأدبي غدًا الخميس بامتحان مادة التفسير، وتنتهي أعمال الامتحانات في التاسع من يوليو المقبل للقسم الأدبي وفي الثاني عشر من الشهر نفسه للقسم العلمي.

 

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