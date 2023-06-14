الليلة.. عرض فيلمي "مسجد السلطان حسن" و"زخارف عربية" بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية، تتضمن عرض فيلمي "مسجد السلطان حسن" و"زخارف عربية"، الليلة الأربعاء 14 يونيو، في تمام الساعة 7 مساء.

عروض أفلام مركز الثقافة السينمائية

فيلم "مسجد السلطان حسن" للمخرج أشرف حامد الذي يعد واحدًا من أعرق الآثار الإسلامية بالقاهرة، أما فيلم "زخارف عربية" للمخرج عبد القادر التلمساني و الفيلم يعد رؤية سينمائية لفتون الزخرفة العربية في العمارة الإسلامية وأعمال نحت الخشب والزجاج المعشق، علما بأن جميع فعاليات المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام.