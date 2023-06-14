الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يسأل مواطنين بالبحيرة: "إزاى نخلى الناس تحافظ على الأرض؟"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة"، موجهًا سؤالًا للأهالي: "إزاي نخلي الناس تحافظ على الأرض؟".

وقال أحد الأهالي للرئيس السيسي: "الناس كانت ليها طلباتها في البناء، قبل ما حضرتك تعملنا البيوت وتبني الوحدات السكنية اللي اتعملت".

ورد الرئيس السيسي: "ما إحنا عملنا وحدات وهنعمل تاني".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ويلتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي نحافظ على الأرض مواطني البحيرة قرية الابعادية

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