الرئيس السيسى يسأل مواطنين بالبحيرة: "إزاى نخلى الناس تحافظ على الأرض؟"
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة"، موجهًا سؤالًا للأهالي: "إزاي نخلي الناس تحافظ على الأرض؟".
وقال أحد الأهالي للرئيس السيسي: "الناس كانت ليها طلباتها في البناء، قبل ما حضرتك تعملنا البيوت وتبني الوحدات السكنية اللي اتعملت".
ورد الرئيس السيسي: "ما إحنا عملنا وحدات وهنعمل تاني".
وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ويلتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.