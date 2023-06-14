الجامعة البريطانية في مصر تنظم يوما مفتوحا للتعريف بكلياتها الإثنين المقبل

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فعاليات اليوم المفتوح "EVENING EXPLORATION OPEN DAY"، الإثنين المقبل 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة 6 مساءً، لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسختين السابقتين لليوم المفتوح العام الماضي، بهدف تعريف الطلاب على كليات الجامعة البريطانية وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها الجامعة وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.

وأوضحت الجامعة البريطانية أنه على الراغبين في حضور فعاليات اليوم المفتوح من الطلاب أو أولياء الأمور، يجب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة البريطانية في مصر، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل https://share-eu1.hsforms.com/1_2n7CYgvSpyFe_DCUWKCrQfmm8b، والتعرف على شبكة وسائل الانتقال التي توفرها الجامعة للراغبين في الحضور وتحديد نقطة الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة، كما يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم، على مدار فاعليات اليوم.

وتتضمن فعاليات اليوم المفتوح، عرض أبرز البرامج بالجامعة، وتنظيم جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المتعددة، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية، فضلًا عن التعريف بكليات الجامعة والتي يبلغ عددهم 11 كلية، وهم كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والبريطانية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للوزارة ترتكز على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، عقد المكتب الثقافي المصري بلندن "وبينار" عبر الإنترنت؛ لمناقشة فرص التعاون في مجال التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا، وفتح آفاق للاستثمار في مجال التعليم بين البلدين، والذي نظمته الدكتور رشا كمال المُلحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.