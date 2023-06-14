خبير اقتصاد دولي: لقاء اللجنة المصرية العراقية يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين

قال الدكتور عبدالنبي عبداللطيف، خبير الاقتصاد الدولي، إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، سوف يكون له تأثير مهم على تنشيط التعاون الاقتصادي ما بين مصر والعراق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العراق لديه الكثير مشاكل لكن أيضًا لديه الكثير من الموارد غير المستغلة.

وأوضح عبدالنبي، لـ"الدستور"، أنه يعتقد أنه يمكن من خلال التعاون ما بين الجانبين المصري والعراقي، أن يتم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك جزء مهم بدأ منذ تسعينات القرن الماضي، وهو مشروع الربط الكهربائي ما بين مصر، والأردن، والعراق، ثم إلى تركيا، وصولًا إلى القارة الأوروبية.

وأضاف عبدالنبي: "في رأيي، فإن هذه الزيارة قد تسهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال العراقية التي تبحث عن فرص استثمارية متنوعة".

وأشار عبداللطيف، إلى أن الشركات المصرية يمكنها أيضًا الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق، وذلك من خلال توسيع نطاق عملها وتقديم خدماتها في مجالات متنوعة مثل البناء والإنشاءات، والصناعة، والتجارة وغيرها.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، كان هناك مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والعراق والأردن واليمن، وكان من الممكن أن يكون هذا المجلس الرائد في عملية التقدم السياسي في المنطقة العربية، لولا حرب الخليج.