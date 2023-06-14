الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى عميدة «التوك شو».. فريال صالح صاحبة التاريخ الإعلامى الحافل بماسبيرو

فريال صالح
فريال صالح

تصادف اليوم ذكرى رحيل الإعلامية فريال صالح إحدى أشهر مذيعات ماسبيرو ، فهى أول من قدم فكرة  برنامج توك شو على شاشة التليفزيون المصري.

وقدمت الإعلامية القديرة فريال صالح عددا من البرامج الترفيهية والمنوعات أيضا ، وكانت تناقش  خلالها قضايا اجتماعية لذلك حققت جماهيرية عريضة.

ولدت فريال صالح بمحافظة قنا فى 1 يناير 1941 لأب صعيدي وأم قاهرية، هي الأخت الرابعة وسط 9 أبناء، 5 بنات و4 أولاد، ودرست الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وتخرجت عام 1962.

 أشهر برامجها التليفزيونية  

  • حق الجمهور

كانت فكرة البرنامج تقوم على استضافة فنان أونجم وتطرح عليه فريال مجموعة من الأسئلة، ثم تأخذ أراء الجماهير .

  • على فين

 تستضيف الإعلامية فريال صالح نجوم الفن خارج استديوهات ماسبيرو، سواء في منزل الفنان أو مكتبه الخاص.

  • نجوم ع الهواء

كان هذا البرنامج يذاع في بث مباشر مع استضافة الفنان أو الفنانة، او تقوم بجمع مجموعة من النجوم وكأنها حفلة أو سهرة صغيرة.

  • اتنين على الهوا

كان برنامج يقوم على فكرة التوك شو بلقاء الفنانين في حوار لمناقشة كثير من المواضيع الخاصة بالفن، وكان يقدمه في البداية الإعلامي طارق حبيب، واشتركت معه فريال صالح، ثم شارك معاهما مجموعة من الإعلاميين.

“سكوت هنغني”

برنامج منوعات شاركتها تقديمه الإعلامية مفيدة شيحة،وحقق جماهيرية كبيرة وقتها.

زيجات فريال صالح 

كان الزواج في حياة الإعلامية فريال صالح به كثير من الحكايات، تزوجت من هاني الكموني وكان يعمل ضابط شرطة، وأنجبت منه (داليا - أدهم )، وتم الطلاق لتتزوج من الكاتب المسرحي فايز حلاوة بعد إعلان طلاقة للراقصة تحيه كاريوكا وانجبت منه أبنتها ابتهال.

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