الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئي

جريدة الدستور

ترأس الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الاجتماع الدوري لمتابعة استكمال بيانات دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، بحضور المهندسة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والتي تم تشكيلها بقرار من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣، لتجتمع بشكل دوري لتسريع عملية الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يساهم في تعزيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأكد الدكتور على أبو سنة أن اللجنة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المختلفة المعروضة على الوزارة من الجهات الإدارية المختصة، من خلال متابعة استكمال بياناتها وإبداء الرأي فيه خلال أسبوع، في اطار جهود الحد من الإجراءات البيروقراطية التي قد تعرقل مسار التنمية والاستثمار، وتعزيز جهود وزارة البيئة لدعم الصناعة والاستثمار وتعزيز الاستثمار البيئي.

وتابعت اللجنة التي تجتمع أسبوعيا نتائج حصر دراسات تقييم الأثر البيئي المطلوب استيفاء بياناتها، وإبداء الرأي في الدراسات المستوفية لبياناتها، واستكمال بيانات الدراسات غير المستوفية، حيث تعقد اللجنة أسبوعيا برئاسة رئيس قطاع الإدارة البيئية بالوزارة.

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