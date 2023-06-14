الداخلية تداهم 5 مصانع عشوائية وتضبط 5 أطنان مخلفات إلكترونية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، وأسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط "5" قضايا عبارة عن 5 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 5,100 طن مخلفات إلكترونية ومصنعاتها محظور حيازتها أو تداولها وإعادة تدويرها.

كما ضبطت 10,7 طن منظفات منزلية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة – 5 أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص أو موافقة بيئية – 6 أطنان، و5000 قطعة مخلفات نحاسية ومصنعاتها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية مغشوش ومقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.