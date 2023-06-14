ضبط المتهم بالنصب على مالكى المحال التجارية بالقاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على مالكي المحال التجارية بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص يرتدي ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية "أمكن ضبطه"، وتبيّن أنه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على بعض الأوراق مدون عليها بخط اليد "ضبط وإحضار" ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، كما أقرّ بارتكابه 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.