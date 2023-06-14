الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "صناعة النواب": تعميق التصنيع المحلي يرفع من تنافسية المنتج الوطني

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في وضع الاستراتيجيات المحفزة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة، مشيدًا بحرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على عقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومسؤولي بعض المصانع والشركات في حضور وزيري التجارة والصناعة والكهرباء، لمناقشة واستعراض المقترحات والتوصيات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.

وقال محمد السلاب الذي حضر الاجتماع، إن تطوير قطاع الصناعة يعد أحد المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وفعالة في تنفيذ برنامج تعميق الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي، حيث قامت في البداية برصد وتحليل هيكل الواردات، ونجحت في تحديد نحو 152 صناعة للشروع في توطينها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع البدء في مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع الخاص لوضع مستهدفات لتوطين تلك الصناعات، واستطلاع آرائهم بشأن أفضل الآليات والحوافز المطلوبة من جانب الحكومة للمساعدة في تحقيق تلك المستهدفات.

وأشار إلى أن المناقشات التي دارات خلال الاجتماع اتسمت بالإيجابية، حيث استمع رئيس الوزراء إلى مختلف شكاوى المصنعين ورؤيتهم حول التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي، كما طالبهم بإعداد مذكرة شاملة تتضمن مختلف مطالب المصنعين للعمل على دراستها وتنفيذها، كما تعهد بأن يتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ برنامج توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي فيها، مشيدًا بتأكيد مجلس الوزراء استعداده لإصدار مزيد من الحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الطاقات الإنتاجية. 

وأضاف السلاب أن تعميق التصنيع المحلي بات ضرورة ملحة في ظل الاضطرابات القوية التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية وأثرت على العمليات الإنتاجية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن رغبة الحكومة ومجتمع الأعمال في توطين بعض الصناعات التي كان يتم استيرادها سيكون له مردود إيجابي وفوري على الميزان التجاري وسوف يسهم في خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما أن التوسع في صناعة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة، بدلا من استيرادها سيحقق الاستقرار بالعملية الإنتاجية، كما سيزيد من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية ويرفع من قيمة الصادرات، في ظل ما تحظى به البلاد من فرص كبيرة لتطوير قاعدتها الصناعية، مشيدًا في الوقت نفسه بتوجيه الحكومة لكافة الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية.

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

ندوة تثقيفية حول ثورة 30 يونيو بأكاديمية الشرطة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى