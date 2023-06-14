رئيس "أزهرية كفرالشيخ" يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بمجمع لجان فتيات قلين

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجان الفتيات لإدارة قلين التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة فتيات قلين الثانوية، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات: صروه الثانوي - فتيات شباس عمير الثانوي، وتعقد هذه اللجان بمعهد قلين الابتدائي والإعدادي، وتحتوي علي 14 لجنة منها 7 لجان لطالبات القسم العلمي، و7 لجان لطالبات الأدبي.

كما توجّه رئيس المنطقة لمتابعة سير العمل بمجمع لجان البنين بإدارة قلين التعليمية، إذ تفقد سير العمل بلجنة قلين الثانوي بنين، والتي تضم معها لجان معاهد صروه، وقونه، وقزمان الثانوي بنين، وتعقد جميعها بمعهد قلين الإعدادي الثانوي بنين، وتحتوي على 401 طالب موزعين علي 26 لجنة، منهم 16 لجنة لطلاب القسم الأدبي، و10 لجان لطلاب القسم العلمي.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

من جهته، نوّه الدكتور «شهاوي» خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كل سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص فضيلته على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكل أساليبه، متابعًا سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها فورًا.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيها طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة الأدب والنصوص.