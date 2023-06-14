الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية تطالب بأهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

طالب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، نظيره الصيني تشين جانج، بأهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين لتجنب سوء التقدير والصراع، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بلينكن ناقش خلال اتصاله بنظيره الصيني، صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، مشيرًا إلى استمرار واشنطن باستخدام المشاركات الدبلوماسية لمناقشة المجالات مثار القلق، فضلًا عن مجالات التعاون المحتمل.

ورد وزير الخارجية الصيني معبرًا عن أسفه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جاءت بالصعوبات الجديدة في العلاقات بين البلدين، محملًا واشنطن مسئوليتها عن تطور العلاقات لما توصلت إليه الآن.

وطالب جانج، نظيره الأمريكي بتغليب لغة الحوار ويأمل بعودة حالة الاستقرار إلى العلاقات بين البلدين، والتوقف عن التدخل في شئون البلاد.

الخارجية الامريكية بلينكن تشين جانج الخارجية الصينية

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