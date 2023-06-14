الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقف 79 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية بمركز بسيون فى الغربية

بناء على الأراضي
بناء على الأراضي الزراعية

نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة تم خلالها وقف 79 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال الأيام  الماضية.

وأوضح عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة بسيون، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 79 حالة لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وقف جديد حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز

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