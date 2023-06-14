وكالة بريطانية: مصر تستقبل عددًا غير مسبوق من السياح في صيف 2023

توقعت وكالة تأشيرات إلكترونية بريطانية، أن تستقبل مصر عددًا غير مسبوق من السياح في صيف 2023.

وأشارت وكالة "Evisa"، وهي أكبر متخصص في خدمات التأشيرات الإلكترونية في بريطانيا، وفقًا لما نقله موقع "businessmole" البريطاني، في تقرير، إلى أن التسهيلات الأخيرة في إجراءات الحصول على التأشيرة (بما في ذلك توسيع قائمة بوابة التأشيرات الإلكترونية لتشمل أكثر من 180 دولة) أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب السياحي على مصر.

ولفت التقرير، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

ونوه بأنه مع استمرار مصر في فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين، تتوقع وكالة التأشيرات أن تستقبل البلاد عددًا غير مسبوق من السياح هذا الصيف، حيث سهلت سياسة التأشيرات المبسطة لـ 180 دولة الحصول على تأشيرة دخول لمصر ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد طلبات التأشيرة.

وذكر أن الحكومة أبلغت عن زيادة بنسبة 43٪ في عدد المسافرين الأجانب خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث ذاد عدد طلبات التأشيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، فكان العام أعلى بنسبة 46٪، ما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وتتخذ الدولة حزمة من الإجراءات السريعة والإيجابية والتحفيزية لتنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول، والترويج لمقاصدها السياحية وتشجيع السياح على زيارتها.