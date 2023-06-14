العثور على جثة فتاة فى حالة تعفن داخل مسكنها بالدقى

عثرت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، في حالة تعفن متقدم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها، وتم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

