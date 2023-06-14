الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة فتاة فى حالة تعفن داخل مسكنها بالدقى

جثة
جثة

عثرت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، في حالة تعفن متقدم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها، وتم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

اجراء التحريات أجهزة الأمنية ارتباط أجرأ الـ الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية ب اقتر أجهزة الأم

الأكثر قراءة

صناعة طائرات بدون طيار.. هل تنقذ إيران روسيا فى حرب أوكرانيا؟

يونس مخيون: عقلية الإخوان واحدة حتى لو تكررت نفس الأحداث

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

طلاب معهد الفنون المسرحية يمثلون مصر فى الاجتماع الدولى للمسرح بالمجر

بوتين: خسائر أوكرانيا هذا الشهر "كارثية"

سى إن إن: ندرة المياه المرتبطة بأزمة تغير المناخ تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادى فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة