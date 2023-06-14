الولايات المتحدة بصدد تزويد أوكرانيا بذخائر مزودة باليورانيوم

توقع مسؤول أمريكي أن تزود إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد، وذلك بعد أسابيع من النقاش الداخلي حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي تقدمها الولايات المتحدة إلى كييف، حسبما نقلت قناة "الحرة" عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة، إنه لا يبدو أن هناك عقبات كبيرة أمام الموافقة على الذخيرة.

ووفقا للصحيفة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حثت على أن تكون دبابات أبرامز التي تزودها الولايات المتحدة لأوكرانيا مسلحة بقذائف اليورانيوم، والتي يستخدمها الجيش الأمريكي بانتظام وتكون فعالة للغاية ضد الدبابات الروسية.

وتسمح هذه الذخائر للدبابات بإطلاق النار بسرعة عالية، ويمكنها اختراق الدروع الأمامية للدبابة الروسية من مسافة بعيدة، بحسب الصحيفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار، تُسحب مباشرة من مخزون الوزارة، بموجب تفويض رئاسي هو الأربعين منذ أغسطس 2021.

وتشمل الحزمة الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو "ناسامز"، ولأنظمة المدفعية "هايمارس"، وصواريخ "ستيجر" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى قذائف مدفعية من عياري 155 مم و 105 مم و15 مركبة برادلي، و10 ناقلات جنود مصفحة من طراز "Stryker"، وأنظمة مضادة للدروع وصواريخ "تو"، وذخائر للأسلحة الصغيرة وقنابل يدوية و متفجرات لإزالة العوائق ومعدات لدعم الاتصالات الآمنة التكتيكية وقطع غيار، إضافة إلى معدات أخرى.

ومنذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، في فبراير من العام الماضي، زودت دول حلف شمال الأطلسي، وفي طليعتها الولايات المتحدة، كييف، بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.

وتأتي الحزمة الجديدة، بعد أن قدمت واشنطن، في 31 مايو الماضي، مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية لصد الغزو الروسي المستمر.

وشملت الحزمة السابقة، ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وهيمارس، وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات، وقذائف مدفعية، وصواريخ موجهة وذخائر للطائرات من دون طيار، وأنظمة مضادة للدروع، وعشرات الملايين من طلقات ذخيرة للأسلحة الخفيفة.